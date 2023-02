Charleroi: panne informatique à l'hôpital Notre-Dame de Grâce

Les services de l’Hôpital tiennent à rassurer les patients et leurs proches que tous les efforts sont mis en œuvre pour rétablir la communication. Voici ce qu’il en est:

” Les patients actuellement pris en charge à la Clinique le sont en toute sécurité, et ni eux ni leurs proches ne doivent s’inquiéter à ce sujet. Les visites aux patients hospitalisés sont toujours possibles.

Une conséquence de ce problème est que la Clinique n’est pas joignable par téléphone, et que nous ne sommes pas en mesure de joindre nos patients.

Nous invitons nos patients qui ont un rendez-vous ce week-end ou ce lundi 13 février, à suivre les indications suivantes:

– Toutes les hospitalisations et les interventions chirurgicales programmées auront bien lieu. Les futures mamans suivies à la CNDG pour leur grossesse sont également les bienvenues, de même que les enfants à l’Origami.

– Les dialyses, les chimiothérapies, les scintigraphies (médecine nucléaire), les tests en allergologie, les examens et interventions en ophtalmologie, les examens prévus au Service Technique de Médecine Interne en cardiologie et en gastro-entérologie, et les prises en charge à la Clinique de la douleur ont bien lieu. Les suivis en kinésithérapie sont maintenus également.

– Les autres consultations et examens ne peuvent pas être maintenus en ce compris en radiologie, dentisterie et polysomnographie.

Nous demandons également aux patients qui comptaient se présenter aux Urgences de se diriger, dans la mesure du possible, vers un autre hôpital.

À ce stade nous ne savons pas combien de temps dureront ces perturbations. Nous tiendrons la population informée de l’évolution de la situation. Nous remercions tous nos patients de leur compréhension.”