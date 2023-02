Charleroi: le Campus U accueillera ses premiers étudiants en septembre

Ambition: doter la ville la plus peuplée de Wallonie, de cette infrastructure qui lui fait cruellement défaut depuis plus d’un demi-siècle. Avec le soutien des autorités communales, grâce à une large subsidiation de l’Europe dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020 et avec l’appui de la Wallonie à travers son agence du patrimoine, le projet va trouver les moyens d’être financé. Si les premières estimations de coût s’élèvent à 25 millions d’euros, il en faudra le double pour couvrir l’entièreté des besoins au terme des ajustements budgétaires liés à l’inflation. "L’investissement total sera en effet de près de 50 millions", confirme Michel Coulon. Tout devait être finalisé pour décembre 2023 au plus tard: on est donc parfaitement dans les clous.

Le périmètre immobilier inclut le bâtiment Gramme, classé au patrimoine wallon, avec ses 18 000 mètres carrés d’espaces, l’ancienne "maçonnerie" Solvay sur 5000 mètres carrés et enfin l’aile arrière de l’immeuble Solvay sur un peu moins de 7000: cette superficie offre de quoi aménager 60 salles de cours dont 5 auditoriums, 120 bureaux et lieux polyvalents, des labos de sciences et d’informatique, des espaces d’e-learning, sans oublier le centre d’excellence en efficacité énergétique et développement durable, le C3E2D sur 1500 mètres carrés. C’est là que se concentreront les activités de recherche autour des batteries, chaudières, systèmes de stockage d’énergie.

Au-delà de la brique, le campus U, sans équivalent en Fédération Wallonie-Bruxelles, affiche de belles ambitions en termes d’offre académique. Il vise à terme l’accueil de 10 000 étudiants.