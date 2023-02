Campus U de Charleroi: aussi préparer les générations futures

Une université remplit trois fonctions: l’enseignement, la recherche et le service à la société. Parce que les opérateurs présents à Charleroi ne dérogent pas à la règle, ce dernier axe s’illustre déjà au travers d’activités culturelles, d’animation, de sensibilisation. Organisation de conférences, d’expositions, d’animations, ouverture de l’accès à des infrastructures collaboratives comme le fablab. Cette dynamique va s’intensifier. Comme le rappelle le directeur de l’ULB à Charleroi, "Nous avons mis en place pour les 6 à 12 ans l’université des enfants avec l’UMONS et l’Université Ouverte. Le projet rencontre une forte mobilisation." Chaque année, des ateliers d’éveil aux sciences attirent des dizaines de participants, comme la semaine dernière encore où ils ont été 140 à venir visiter l’A6K. L’ULB a aussi prévu de déplacer son centre de culture scientifique de Parentville vers le campus U: il occupera des espaces dans le bâtiment Rouiller, dédié à la cité des Métiers… Avec la relocalisation d’une petite centaine d’emplois sur le site qui va complètement changer le visage et l’économie de ce quartier de l’intra-ring, les opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche entendent unir leurs forces pour développer l’offre de cours. "Nous voulons faire du campus U un levier de redéploiement de notre région, préparer des jeunes à relever les grands défis de demain, à la fois géopolitiques, climatiques, économiques" , indique Michel Coulon.