Campus U Charleroi: trois universitaires et deux hautes écoles y mutualisent leurs efforts

Mutualiser les moyens (humains et matériels) pour construire une offre d’enseignement attractive. C’est le moteur du projet. Dès 2018, trois bacheliers sont ainsi créés en sciences humaines et sociales, sciences biologiques et sciences de l’ingénieur. L’UMONS et l’ULB se lancent dans une aventure de co-diplomation. Les diplômes délivrés sur le campus U de Charleroi sont en effet flagués par les deux opérateurs, ce qui constitue une plus-value. "L’idée, c’est de faire un maximum de choses en commun" , résume Michel Coulon. À commencer par l’accueil des étudiants: à l’entrée du futur centre universitaire, un guichet unique sera mis en place. Dès la rentrée prochaine, l’ouverture du campus sonnera l’heure de la centralisation: à présent, les étudiants sont dispersés. Certains fréquentent le site de l’UMONS au boulevard Joseph II, d’autres se retrouvent à l’A6K près de la gare de Charleroi Central où l’ULB entend maintenir son Fablab et son data center. En septembre 2023, ils seront entre 2000 et 2500 sur le campus des Sciences, des Arts et des Techniques. Sans doute 3000 deux ans plus tard et 5000 à l’horizon 2026 où la cité des métiers aura ouvert ses portes sur l’esplanade Solvay, et où la clinique Notre-Dame, à la Grand’Rue, aura entamé sa transformation pour accueillir une école des métiers de la Santé. À terme, on le rappelle, le campus U entend accueillir 10 000 étudiés. Il a été dimensionné pour cette jauge.