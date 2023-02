Quai 10: séance zen et docu sur la méditation, ce dimanche matin

À Charleroi, le dimanche matin n’est pour ainsi dire synonyme que de grasse matinée ou d’emplettes sur le marché. Le Quai 10, fidèle à sa résolution de développer et de diversifier ses activités en cette nouvelle année, propose une troisième option: le dimanche matin consacré au cinéma et à la méditation. Dans la salle, les familles, avec ou sans enfants, pourront découvrir le documentaire Happy, la méditation à l’école, réalisé par Hélène Walter et Éric Georgeault. Le film se penche sur la pratique émergente de la méditation auprès des jeunes, que ce soit dans les classes d’école ou, par exemple, dans les services d’encadrement, voire les établissements pénitentiaires pour mineurs.