Le théâtre L’Impromptu fait déjà son carnaval

Cofondateur de l’Impromptu qui s’impose comme le plus petit théâtre de Charleroi, Jérome Roose a laissé libre cours à son âme de gille. Il s’est ainsi plongé dans les archives à la recherche d’éléments historiques sur ce seigneur du Carnaval. Et il en a fait une création qui sera présentée pour la première fois ce weekend. Et notamment ce dimanche 12 février à 15 heures, où il reste quelques places. Un carnaval de Binche pas comme les autres emmène le public à la rencontre du gille. Celui qu’une thèse de doctorat a présenté comme un personnage issu de la commedia dell’arte, proche du Pierrot Arlequin.

Seul en scène, Jérome Roose retrace l’origine des soumonces, évoque le costume bariolé, son chapeau à plumes d’autruche. Au son des tambours et des cuivres, il emmène le public à la découverte d’une ronde d’artisans et des secrets du carnaval de Charleroi. Un carnaval dont les sociétés de gilles ont animé la petite ville de Binche à la fin du 19e siècle jusqu’en 1911 à la faveur du mardi gras. On sait ce qu’il est advenu ensuite.

Familial par excellence, ce spectacle sera présenté en séances scolaires et répété après le carnaval. Il est aussi appelé à revenir en 2024 sur les planches de l’Impromptu, local des gilles de la jeunesse commerçante de Charleroi. Après une soirée bal masqué le lundi 13, le théâtre rendra hommage à Molière le vendredi 17 dans le cadre des 350 ans de sa mort. Sa pièce en un acte L’impromptu de Versailles a été adaptée et exhalera des relents de soumonces… Réservations au 0476/52.74.57..