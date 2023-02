Charleroi: le dispositif anti-noyade de l'Helios tient ses promesses

En août 2021, la piscine Helios était dotée du système anti-noyade français Poseidon, réputé pour sa fiabilité. Son principe, c’est de détecter l’absence de mouvement d’un objet, en particulier d’un corps humain, dans l’eau pendant plus d’une dizaine de secondes. Pour cela, 21 caméras – dont 16 sous l’eau – quadrillent toute la piscine, des algorithmes permettant d’analyser les situations et, s’il y a lieu, de déclencher une alerte. Un an et demi a passé, une bonne année si l’on prend en compte le fonctionnement optimal du dispositif. Et jusqu’à présent, celui-ci tient ses promesses.