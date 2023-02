La réponse à cette question posée est simple: bien sûr que non, seul Rodrigue est responsable de sa situation judiciaire et du fait qu’il comparaisse détenu, ce jeudi après-midi, devant la justice carolo. À deux reprises, ce dernier a fait preuve de violence au sein de son immeuble à appartements de Gosselies. Une première fois, fin octobre dernier, quand l’homme a dégainé de son pantalon un pistolet d’alarme pour le pointer sur sa voisine, qu’il venait de croiser dans les communs de l’immeuble.

Un gros mois plus tard, selon le papa de Rodrigue, ce dernier lui aurait asséné un coup de poing au visage parce qu’il n’aurait pas accepté d’aller tout de suite faire deux, trois courses à la supérette.

À écouter le prévenu, c’est pourtant bien lui la victime de ce terrible complot orchestré par son papa et sa voisine. Pour les menaces avec le pistolet, Rodrigue affirme qu’il a réagi parce que la voisine l’a insulté. "Elle a commencé à m’insulter, donc j’ai voulu lui faire peur avec le flingue que j’avais sur moi quand je suis descendu pour le montrer à un ami à l’extérieur", résume le trentenaire, qui se permet de juger sa voisine "qui n’est pas normale", selon ses dires.

Pour le coup de poing porté au paternel, Rodrigue rejette la faute sur l’état d’alcoolémie de la victime et sur des insultes proférées. "Il est rentré bourré et quand je suis descendu, il m’a insulté. Je lui ai foutu une claque parce qu’il m’a foutu une claque. J’avais commandé un plat de scampis et il est rentré fâché parce que je ne lui avais pas commandé de plat. J’ai aussi lancé le plat, sans le toucher."

"Un petit Calimero"

Ironiquement, le substitut Vervaeren a donc comparé Rodrigue à "un petit Calimero", victime de tous sur cette terre. Mais non, ce n’est pas la réalité ! C’est bien Rodrigue qui a insulté la voisine, sans raison, avant de sortir son arme. Et ce dernier n’a visiblement pas apprécié que son père refuse d’aller immédiatement faire deux, trois courses à la supérette du coin à sa demande. "Et il n’avait pas totalement refusé la requête de son fils, sous bracelet électronique et qui ne peut pas se déplacer, puisqu’il lui avait dit qu’il irait après", rectifie le substitut du procureur.

Quelques jours avant la deuxième scène de violence, Rodrigue avait déjà obtenu une chance du juge d’instruction qui lui avait délivré une surveillance électronique au domicile de son papa. Rodrigue ne devait plus consommer, ne plus fréquenter son ex-compagne et ne plus commettre d’infraction. C’est loupé. Ce jeudi, trois ans de prison ferme sont requis contre le prévenu.

Pour Me Cigna, à la défense, un sursis probatoire doit être accordé à son client pour l’encadrer au mieux afin d’enfin trouver sa place dans la société. Jugement dans deux semaines.