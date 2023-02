Charleroi: dix ans de prison ferme pour avoir égorgé l'employé de l'agence de paris

"Il a sorti un couteau et a menacé l’homme, qu’il connaissait. Face au refus de celui-ci, il l’a traîné dans l’arrière-boutique, que l’on ne voit pas de la rue. Les 4 caméras de surveillance ont tout filmé: son geste d’égorgement, le coup de couteau à la gorge, le second coup de couteau à l’arrière du crâne et les coups de pied", rapportait la substitute Malorgio. Pendant que la victime se vide de son sang, Michaël, lui, fuit les lieux en emportant le GSM de la victime.

Réfugié chez sa grand-mère

Presque miraculeusement, l’employé est parvenu à se réfugier dans un commerce voisin. Depuis la violente agression, il vit dans la terreur et l’angoisse. Quant à Michaël, il fut interpellé dans la soirée après s’être réfugié chez sa grand-mère.

Pour le parquet, Michaël devait écoper d’une peine de sept ans de prison. Ce dernier a tenté de dérober la caisse de l’agence, avant de commettre une tentative de meurtre en égorgeant la victime.

À la défense, Me Corentin Dumont avait tenté le coup du sursis probatoire en contestant l’intention d’homicide. En vain, puisque son client a finalement écopé de 10 ans de prison ferme. L’intention d’homicide ne faisait pas, selon la justice, l’ombre d’un doute.