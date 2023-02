Le commerce à la rencontre du monde académique

Le rôle d’une association de commerçants dépasse l’événementiel. Parce qu’ils en sont convaincus, le président de Shop’in C Fabrizzio Padovan et les membres de son exécutif ont noué des contacts avec la direction de Charleroi Entreprendre et celle du futur campus des Sciences, des Techniques et des Arts de la Ville-Haute. "En collaboration avec l’ASBL Charleroi Centre-Ville qui encadre les commerces de l’intra-ring, nous avons mis en place deux projets, indique le président. Le premier, c’est une soirée de networking à l’Espace Trésignies (anciennes casernes), siège de Charleroi Entreprendre". Le 15 février prochain à 18 h 30, une présentation dynamique de l’offre de services aux commerçants sera organisée: comment hybrider ses activités avec la vente en ligne, comment booster sa communication, quelles aides pour le commerce, comment améliorer la gestion de sa clientèle ? "C’est la première fois que nous montons un projet avec Charleroi Entreprendre. Et la participation sera au rendez-vous: une soixantaine d’inscriptions ont déjà été confirmées…"