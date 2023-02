Charleroi: le plan à trois se termine au tribunal

Un dossier compliqué

De l’aveu de toutes les parties présentes au procès, le dossier concernant les trois jeunes personnes est "délicat et compliqué". On parle du viol d’une mineure, âgée de plus de 16 ans au moment de l’agression sexuelle et traumatisée. On évoque donc la sexualité des uns et des autres.

Plus d’un an et demi après les faits, Alicia éclate en sanglots au tribunal et raconte les conséquences subies à la suite du viol. "Ça m’a enfoncé. Je suis tombé en dépression, j’en fais des cauchemars et j’ai eu des envies suicidaires. Je n’arrivais plus à me lever et à aller à l’école. Quand je croisais Clara, je faisais des crises d’angoisse. Encore aujourd’hui c’est compliqué."

Lors de la soirée d’anniversaire, Clara et Romain ont une relation sexuelle dans la salle de bain. Ensuite, le garçon lance l’idée d’un plan à trois avec Alicia à sa petite amie. Dans le séjour, alors que la plupart des convives sont dehors, le trio "se chauffe". "Elle m’a dit qu’elle allait lui en parler. La soirée a continué et dans le séjour, les deux filles ont commencé à se toucher. Alicia avait le pantalon déboutonné. Clara passait sa main dans le pantalon. Alicia la caressait au-dessus des vêtements. Moi, j’ai posé ma main sur les fesses d’Alicia. Après cette scène, j’ai demandé à Alicia si ça lui plaisait et tout. On a fait une espèce de débriefing", précise Romain.

La seconde scène se déroule plus tard dans la salle de bain. Le trio se masturbe mutuellement, et Romain et Clara ont une nouvelle relation sexuelle.

Trois mois plus tard, Alicia dépose plainte à la police après s’être confiée à sa maman. "Elle se souvient être allée chez son amie pour son anniversaire, puis c’est le trou noir. Quand elle s’est réveillée, elle était en pyjama dans le fauteuil, sans savoir comment elle avait fait pour arriver là", narre le substitut Vervaeren, en reprenant les déclarations d’Alicia.

Débat autour du consentement

Pour le substitut, Alicia était tellement loin qu’elle n’était pas dans son état normal et donc incapable de consentir. En témoignent les propos tenus par des témoins, qui confirment avoir vu Alicia vomir et avoir repoussé Romain, "plutôt insistant" pour remettre le couvert du plan à trois, mais cette fois-ci à l’étage après une interruption dans la salle de bain.

En guise d’introduction, le substitut est revenu sur la notion juridique de consentement afin de faire comprendre à Clara et à Romain cette notion importante méconnue pour beaucoup d’entre eux. "La prévenue elle-même l’a dit que la victime n’a jamais dit non, ‘certainement à cause de l’alcool.’ Elle le savait qu’elle n’était pas dans son état normal." Le but n’est pas de placer les jeunes en prison, avec une étiquette de "pervers sexuel", mais plutôt de les sensibiliser sur les notions indispensables avant tout acte sexuel.

Une peine de deux ans de prison, avec un sursis probatoire, est requise contre les deux prévenus.

Me Brison et Me Meurice, à la défense, plaident toutes les deux un acquittement. D’un côté, on insiste sur les notions de subjectivité et d’interprétation au moment des faits. De l’autre, on considère qu’il y a bien eu un consentement. Jugement le 8 mars.