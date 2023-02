Charleroi: la petite Lara dénonce les attouchements de son nono

Un enregistrement accablant

Ni une, ni deux, le papa de la petite se rend chez son papa pour avoir une franche discussion avec lui. Il enregistre les aveux du grand-père, qui reconnaît avoir tripoté sa petite-fille, et s’en va déposer plainte à la police.

Ce mercredi matin, face à la justice, le nono a du mal à assumer ses responsabilités. À demi-mot, l’homme de 70 ans admet toutefois avoir touché sa petite-fille "à quatre ou cinq reprises, dans le fauteuil chez elle." "Mais je ne l’ai pas violée, je l’ai chatouillée. Je l’ai touchée extérieurement. Je suis très conscient que je ne devais pas faire des choses ainsi. Et une fois, oui, j’ai mis ma main dans sa culotte", confirme Gino.

Pour le parquet, il est désormais important de protéger la société. L’attitude du prévenu inquiète le ministère public. "Il dit qu’il a eu des pulsions, et évoque même une forme de jeu et nie toute intention sexuelle derrière ses agissements. Sans oublier les photos orientées découvertes dans le téléphone du prévenu, qui ne sont certes pas des photos pédopornographiques, mais des photos avec des plans sur les jambes, etc."

Vu l’absence de prise de conscience de Gino, la procureure de division souhaite une peine de prison ferme, estimant "prématuré et inopportun" d’envisager des mesures probatoires. Me Rooselaer, à la défense, suggère au contraire un sursis probatoire avec des mesures d’éloignement vis-à-vis des mineurs et en insistant sur le faible risque de récidive.

Jugement début mars.