« On voit l’homme venir enquiquiner des gens occupés à travailler »: à Charleroi, le différent locatif se règle à coups de poing

Le jour des faits, Michaël en a eu marre de l’attitude de la victime. "On voit l’homme venir enquiquiner à plusieurs reprises des gens occupés à travailler. Mon client en a eu ras le bol de la situation et on le voit courir en direction du véhicule de la victime.", admet Me Donatangelo, l’avocat de celui qui est employé dans une station essence.

Pour sanctionner la violente réaction de Michaël, une peine de 6 mois de prison est requise à son encontre. Sans s’opposer à une peine de travail, compte tenu de l’absence d’antécédent judiciaire. Du côté de la défense, la mesure de faveur la plus favorable est plaidée: une suspension simple du prononcé.

Jugement mi-mars.