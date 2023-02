La factrice carolo était un… facteur: jaloux, il s’est déchaîné sur sa compagne

« On dirait que je suis un criminel »

En aveu des faits, Marouan semble en avoir gros sur la patate et n’est pas forcément d’accord avec les dires du parquet et de la présidente Jadin. Surtout quand le substitut du procureur évoque une notice ouverte pour de possibles violences sur les enfants du couple ou quand la présidente du tribunal narre les propos tenus par l’épouse dans le dossier. Cette dernière évoque "un climat d’insécurité constant pour elle et ses enfants ", ainsi que plusieurs claques et coups de tête déjà reçus de son mari.

Haussant le ton, Marouan conteste l’ensemble. "Si c’est le cas, pourquoi elle est partie un mois et demi en vacances avec moi ? Si j’avais peur de quelqu’un, pourquoi j’irais en vacances avec cette personne. Jamais de la vie je n’ai touché les enfants", assène le paternel, qui en a marre "d’être traîné depuis deux ans comme s’il était un criminel."

Pour rassurer le substitut Signor, il suggère la mise en place de conditions probatoires. Avec une peine d’un an de prison. Le parquet termine son intervention non sans rappeler l’antécédent judiciaire de Marouan (menaces, coups et outrages à agents). Preuve d’un problème avec l’autorité ? "C’était il y a quinze ans, quand je buvais de l’alcool. Maintenant, j’ai changé", rétorque le prévenu.

Un sursis simple est proposé par Me Donatangelo, avocat de Marouan. L’avocat a lui-même dû calmer à plusieurs reprises son client, en consultation. "Il a beaucoup de mal à s’exprimer, car il est sur la défensive. Moi-même à plusieurs reprises j’ai dû lui demander de baisser d’un ton." Jugement le 13 mars prochain.