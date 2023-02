Charleroi : Notre Maison, entreprise d'insertion unique en Wallonie

En juin 2023, Notre Maison fêtera 70 ans d’existence, comme le bâtiment qui l’abrite à l’angle du boulevard Tirou et de la rue Prunieau. Avec la fédération CSC de Charleroi Entre Sambre et Meuse et les Mutualités chrétiennes, le MOC avait en effet lancé ce projet de brasserie restaurant en 1953. À l’époque, l’établissement n’opère pas encore dans le domaine de l’insertion.

C’est en 1998 que les organisations constituantes décident d’en faire un lieu de formation: des bénéficiaires du revenu d’intégration peuvent depuis lors y effectuer un stage durant lequel ils font l’apprentissage de la cuisine ou de la salle… Et à l’issue duquel ils retrouvent leurs droits au chômage, dans le cadre d’un contrat article 60. "Nous accueillons sept stagiaires pour des périodes allant d’un à deux ans, selon leur âge", expliquent Sophie Loisse et Stéphanie Boulanger qui assurent leur accompagnement. Sept travailleurs sont à leurs côtés. Le gérant, Raphaël, et le chef de cuisine sont les formateurs de référence.

Notre Maison est une PME qui tourne bien. "En 2019 juste avant la crise sanitaire, nous avons ouvert la participation de l’entreprise au public", rappelle Adeline Baudson. Moyennant l’achat d’une part, les membres du personnel peuvent ainsi devenir actionnaires de la brasserie restaurant. "Travailleurs et stagiaires sont invités à coconstruire des projets pour faire vivre le lieu." Concerts tous les premiers vendredis du mois, cafés citoyens, repas solidaires, formations et bientôt, avec la Funoc, atelier d’alphabétisation. "Nous servons un peu de laboratoire à des activités citoyennes et associatives", poursuivent les accompagnatrices. C’est ainsi, par exemple, qu’est né le projet des conférences gesticulées, entre la conférence classique et la performance artistique: un moment laissé à un expert animateur pour explorer un thème et amener une réflexion. Après les défis du nouvel internationalisme, c’est le logement qui sera à l’affiche du prochain rendez-vous, le jeudi 23 février à 19 h 30.