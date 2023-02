Charleroi : "Le Carton", la pièce qui déménage

En deux mots, dans ce texte hautement humoristique signé Clément Michel, un groupe d’amis qui entament leur vie d’adulte va aider l’un d’eux à déménager. "Quand le rideau se lève, c’est le bazar intégral sur scène, s’amuse Jacky Druaux. Il y a des cartons partout, le public est plongé directement dans l’ambiance". Un autre garçon de la bande est volage, sa petite copine qu’il trompe est la meilleure amie de celui qui déménage. Les quiproquos s’entrechoquent, les personnages entrent et sortent, le petit ami infidèle finit par devoir se cacher dans un des cartons de déménagement. "C’est un texte récent, vif, du début des années 2000. L’un des personnages est homosexuel mais sans aucune caricature. Tout en étant dans notre époque, cette pièce réjouit car elle respecte les codes du théâtre de boulevard".

Judicaël Vlieghe, Florian Fournier, Alicia Monard, Sarah Hennecart, Wesley Mayence et Aurélie Hendrickx donnent corps à cette bande de potes qui va mettre dans l’ordre dans les objets à déménager mais aussi dans leurs têtes et dans leurs cœurs. Les jeudis, vendredis et samedis à 20 h; les dimanches à 16 h 30. Infos et réservations via le site www.theatremarignan.be. Seb.G