Charleroi: bains d’eaux glacés, courses pieds nus dans la neige ou jets de cendrier, elle donnait d’atroces punitions à ses enfants

Les pieds nus, la nuit, dans la neige

La jeune fille, à l’origine de la plainte, confie également avoir été témoin de coups de poing assénés par les parents. "C’est surtout maman qui frappe, mais Raymond frappe aussi", ajoute-t-elle. L’enquête scolaire révèle aussi qu’à l’école la mineure s’est déjà plainte de recevoir des coups de ceinture et de ne pas avoir accès aux armoires et au frigo, verrouillés à clé.

Par la suite, les langues se délient. Une autre fille de Valérie confirme que si elle est placée, "c’est parce qu’elle a été battue par ses parents " et elle indique également avoir déjà reçu un cendrier à la tête. Valérie et Raymond jetteraient également les enfants au sol ou dans les escaliers. Bref, le calvaire est quotidien, matin, midi et soir !

Valérie, la mère de famille, admet avoir riposté à une seule reprise après avoir reçu un coup de pied dans le ventre (alors qu’elle venait de se faire opérer) d’une de ses filles. "Je me suis vengé et je me suis excusé de suite. Mais c’est la seule et unique fois." Pour les traitements dégradants, la prévenue conteste les deux faits précis et ciblés à juste titre par le parquet: on parle de punitions infligées à l’un de ses garçons, maintenu dans un bain d’eau froide et de l’existence d’une vidéo montrant la mère de famille invectiver l’une de ses filles d’aller plus vite les pieds nus dans la neige, en pleine nuit, vêtue d’un simple t-shirt et d’un pantalon 3/4.

"Cela s’est produit à l’école et non, je n’ai jamais maintenu l’un de mes enfants dans un bain d’eau froide. Mais, en été, les enfants allaient sous l’eau froide parce qu’ils le voulaient", justifie Valérie.

Le fiston accable sa maman à l’audience

Pour contredire la mère de famille, quoi de mieux que les explications en audience publique du "fiston" concerné par les bains glacés. Interrogé à ce sujet par le tribunal, le jeune homme accable Valérie. "C’est exact ces histoires de bain d’eau froide, avec des glaçons", lance la victime. Uniquement poursuivi pour des coups et blessures sur quatre des enfants, le beau-père admet avoir infligé des fessées. Compte tenu de l’absence flagrante de remise en question de Valérie, la substitute Bijnens sollicite une peine de 2 ans de prison à son encontre. Pour Raymond, un an de prison est requis.

Me François Behogne et Me Jacques Ligot, avocats à la défense, ont sollicité la même mesure de faveur: un sursis probatoire. Jugement prévu mi-mars.