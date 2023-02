Vols de câbles: Charleroi spécifiquement ciblé

Au niveau géographique, Infrabel a calculé que plus de 83% des vols ont été perpétrés en Wallonie, 12% en Flandre et 5% à Bruxelles. Deux tiers des faits ont été commis dans la zone autour de Charleroi (296 faits – 64%). Les autres se produisent principalement dans les arrondissements de Liège (62 faits – 13%), Anvers (34 faits – 7%) et Bruxelles (21 faits – 5%).

Infrabel a également mesuré l’impact de ces délits sur la ponctualité des trains. Résultat: 33 169 minutes de retard, soit plus d’une heure et demie en moyenne par jour.

Pour tenter de résoudre le problème, cette dernière va collaborer avec la Police fédérale des chemins de fer. Désormais, plusieurs opérations de contrôles spécifiques seront menées. Les mesures de protection des éléments de l’infrastructure ferroviaire vont être renforcées. Enfin, Infrabel va mettre en œuvre son projet de trackers: "Il s’agit de dispositifs qui transmettent la localisation des câbles en temps réel en cas de déplacement".

Selon Infrabel, six auteurs ont déjà pu être appréhendés depuis le début de l’année. Ils risquent une peine de cinq ans de prison et une amende de plusieurs milliers d’euros.