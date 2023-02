Dessiné à partir d’esquisses réalisées par deux membres de la police locale, ce nouveau blason ornera les uniformes et les voitures de police dans les semaines et mois à venir: "Il nous revient d’être “identifiables” aux yeux des Carolos et usagers de la Ville, avec un blason clairement dessiné qui reprend des symboles forts", indique la police par voie de communiqué.

La version grise sera portée sur certaines pièces d’uniforme, le modèle bleu sur les véhicules, mais aussi les courriers, cartons d’invitations, tasses dans les salles de repos des commissariats, goodies, etc.

Le blason est un ancien écu français, un bouclier, portant la mention "Police de Charleroi" et intégrant un drapeau belge. Le logo de la Ville de Charleroi (l’initiale C surmontée d’un pictogramme représentant à la fois couronne/terrils/crête du coq wallon) surplombe la tour bleue de Jean Nouvel, le commissariat du centre-ville, avec 15 fenêtres éclairées pour les 15 anciennes communes. Un terril et un châssis à molette encadrent la tour.