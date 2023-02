Des parkings à vélos fermés bientôt à Charleroi

Quarante modèles de 36 places et six autres plus petits de 6 places ont ainsi été prévus, ils vont être répartis sur le territoire. Ce qui représente un total de 1 500 places sécurisées, avec cadenas. Pour accéder aux modules, l’utilisation de la carte Mobib sera requise.

C’est à la Régie communale autonome (RCA) que la Ville compte déléguer l’exploitation de ces équipements payants de parking vélo. Deux formules d’abonnement seront proposées: l’une pour un box fixe, l’autre avec accès à tous les emplacements. À ce stade, le prix n’a pas encore été fixé. L’objectif, ce n’est pas de remplir les caisses de la RCA, mais d’offrir une solution attractive aux cyclistes et adeptes de la micromobilité. Comme le souligne l’échevin, "l’étude Bypad réalisée à Charleroi pour favoriser l’utilisation du vélo avait conclu à une double nécessité: celle de mettre en place un réseau de pistes cyclables praticables et attractives, et celle de développer du parking sécurisé pour vélo. Nous ne faisons que répondre à ces deux priorités."

À ce stade, la Ville a identifié les zones d’intérêt sur le territoire. Il y en a dans chacun des districts, dans les quartiers fréquentés ou à proximité des infrastructures ouvertes au public: stations de métro, complexes sportifs, piscines, écoles, centre de délassement, etc. "Nous avons communiqué la liste à l’adjudicataire." Celui-ci procédera à l’implémentation des box dans les mois à venir, à charge pour lui de demander des permis d’urbanisme. "Ce déploiement vient compléter l’offre que nous développons en voirie", note Desgain.

À la faveur des travaux de rénovation urbaine, la Ville installe en effet des arceaux là où ils ne gênent pas la circulation piétonne et où leur localisation rencontre des attentes. C’est ainsi que 200 d’entre eux vont être intégrés dans l’espace public. Leur acquisition devra être validée lors d’un prochain conseil communal. "À la fin de l’année, nous devrions disposer de plus de 2 500 emplacements vélo à Charleroi, avec une forte concentration dans l’intra-ring."