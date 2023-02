Une première exposition carolote pour Salem Kisita

Salem Kisita, Carolo d’origine congolaise, est une artiste peintre autodidacte de 26 ans. Dès son plus jeune âge, il a cultivé sa passion pour le dessin en reproduisant des mangas en noir et blanc. Sans suivre la moindre formation académique, le jeune artiste s’est tourné progressivement vers la couleur en peignant des toiles aux influences abstraites et éclectiques. "Mon art se base sur les émotions, mon instinct et mon vécu, les choses qui m’ont touché tout au long de mon parcours de vie. J’aime dessiner des visages mais j’aime aussi la peinture abstraite. Pour moi, la peinture est une source d’évasion", dit le jeune homme.