Un homme dans un état grave à Charleroi : cinq personnes interpellées à la suite d'une tentative de meurtre

La zone de police de Charleroi a été requise, durant la nuit vers minuit, devant un débit de boissons rue du Commerce à Charleroi. Cinq personnes qui venaient de se voir refuser l'accès à l'établissement par le sorteur ont été interpellées à la suite d'une violente agression sur un homme. "Ce dernier venait d'arriver sur place, avec un ami. Les cinq individus, qui venaient d'être refusés à l'entrée, sont revenus sur place quelques instants plus tard pour se venger, avec trois barres de fer et un bâton en bois. Ils se sont trompés de cible et ont agressé la victime", a détaillé le parquet de Charleroi.