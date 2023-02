Charleroi : la police de proximité est déforcée

Le service de proximité, c’est le visage de la police dans les quartiers. À Charleroi, les chiffres de l’effectif ont été assez stables ces trois dernières années, selon le bourgmestre Paul Magnette. Fin de l’année dernière, le nombre d’inspecteurs était ainsi de 201 (sur 209), dont environ 30 pour l’accueil et les plaintes, indique-t-il dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. En 2023, la fusion du district Centre et de l’accueil zonal a porté le cadre organique à 241 effectifs. Grâce aux 26 recrues qui doivent arriver en mars prochain, le service ne présentera plus qu’un déficit de 14 unités. Idem pour les gradés qui sont au nombre de 38 pour 51 postes prévus. Un recrutement a été lancé pour résorber cet écart.