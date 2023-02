Le TEC réinvente la mobilité carolo

Le métro

Le chantier d’extension de la ligne M5 vers le site des Vallées à Gilly (futur Grand Hôpital de Charleroi) démarrera en septembre avec comme objectif une mise en service à l’été 2026: le permis a été octroyé. Et tous les signaux sont au vert. En matière de financement, ce projet qui se chiffre à une soixantaine de millions d’euros bénéficiera de l’enveloppe du plan de Relance. Pour améliorer le confort de ses usagers et rajeunir sa flotte, le TEC a confié à Alstom la transformation du matériel roulant de son métro. La première rame modernisée a été mise en service au début 2022. À Ce stade, deux autres ont été réceptionnées. Le programme prévoit de continuer à rénover la flotte au rythme de douze motrices par an, ce qui s’étalera sur quatre à cinq ans. Sont également au calendrier le renouvellement de la signalisation (pour fin 2027) et du dispatching central (pour août 2024) qui date d’une quarantaine d’années. À la Ville-Haute, la société de transports en commun achève la remise à neuf complète de la station Beaux-Arts qui sera renommée "Palais". Équipée de deux ascenseurs pour les PMR, elle accueillera en toiture la nouvelle gare de bus. Ouverture et exploitation annoncée en juin prochain. Dans la foulée, le TEC s’attaquera à la station Waterloo.

Le bus

Le gros morceau, c’est l’implantation des deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), des véhicules électriques rapides qui circuleront à une fréquence élevée sur les axes de la sortie sud de Charleroi, l’un à destination de Bomerée via la RN53 (avenue Pastur), l’autre en direction du rond-point Ma Campagne à Gerpinnes via la N5. Les permis viennent d’être délivrés, à l’instar de celui du métro pour la future antenne M5. Avec ce nouveau mode de transport en commun, le TEC espère toucher une nouvelle clientèle et favoriser l’intermodalité. Selon le planning arrêté, le BHNS sera opérationnel à l’horizon 2026. Le directeur exécutif Laurent Blanchart l’a souligné: le TEC Charleroi va renforcer la desserte de l’aéroport où transitent chaque année plus de 8 millions de passagers. À partir des gares SNCB de Luttre et de Fleurus, des liaisons par bus seront proposées dès le mois de juin prochain à des fréquences élevées, elles seront de deux départs et d’un départ par heure. Autre défi: renforcer la desserte de l’aéropôle en transport en commun. Et anticiper celle du parc d’attractions Legoland qui ambitionne d’accueillir chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. "C’est un travail que nous avons amorcé", souligne le directeur exécutif.

L’offre de transport

Avec l’autorité organisatrice du Transport (AOT) dont la vocation est de réfléchir, de réguler et de surveiller les systèmes d’exploitation en activité en Wallonie, le TEC travaille à une refonte complète de son offre de transport. Il s’agit d’adapter cette dernière aux besoins constatés sur le terrain. Dans ce cadre, on tient compte non seulement de l’évolution de la fréquentation, des attentes des usagers mais aussi des aménagements et des nouvelles fonctionnalités du territoire. "Pour rencontrer les objectifs climatiques, nous avons le devoir de décarboner notre flotte de bus en abandonnant les moteurs thermiques au profit d’électriques. C’est en cours", affirme le directeur exécutif du TEC Charleroi.

Au parlement wallon, le ministre en charge des Transports Philippe Henry a récemment confirmé que des moyens seraient affectés au financement de l’expansion de l’offre de transport, notamment des lignes BHNS et de l’antenne de métro M5 à Charleroi. Actuellement, le TEC carolo occupe 1160 travailleurs.