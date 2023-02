La contraception des pigeons va commencer à Charleroi

Deux audits ont permis d’identifier les zones où d’importantes colonies de pigeons se concentraient. Parmi elles, le service de bien-être animal en a retenu dix qui serviront de lieux tests: cinq dans l’intra-ring (Tirou saint Fiacre, Forem, quais de Sambre, Monument et gare centrale), deux autres à Charleroi nord et Lodelinsart, les derniers à Gilly, Gosselies et Roux… L’expérience fera l’objet d’une évaluation continue. Le budget nécessaire à l’installation des distributeurs de graines, la constitution du stock de nourriture pour une durée d’un an (1,7 tonne) et le monitoring de la population représentent un investissement et une dépense estimés à 100 000 euros, et réservés pour 2023. L’entretien du matériel sera assuré par un prestataire privé. Le nourrissage se fera sans interruption vu le caractère très urbanisé de ces zones. C’est la Ville qui assurera l’approvisionnement des distributeurs à raison d’un remplissage par semaine. Il faut à présent élaborer le marché et lancer un appel.

Quels résultats attendre ? Sur base de projets menés ailleurs, Charleroi peut espérer réduire le nombre de pigeons de 20 à 30% au cours de la première année. Sur quatre à cinq ans, ce chiffre peut même grimper à 80%, rapporte Alicia Monard. Selon elle, il est primordial que le recours à la graine contraceptive soit couplé à l’interdiction auprès des citoyens et citoyennes du nourrissage des pigeons afin de limiter le nombre de "maternités". Une campagne d’information et de sensibilisation sera entreprise en ce sens durant ce premier semestre.