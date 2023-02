Couillet : pas de danger imminent pour l'église Saint-Laurent

Une église dont les usagers déplorent le manque d’entretien et qui finit par devoir être abattue, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? C’est la triste fin de Sainte-Marie à Lodelinsart, dont la saga a animé pendant des mois le quartier de la place Edmond Gilles, le Conseil communal de Charleroi et… la chambre des référés. Tout cela après l’ouverture d’un chantier de démolition sans permis. Mais c’est aussi le danger qui plane sur le clocher de Saint-Laurent à Couillet, une église du 16e siècle dont certains éléments remontent au 11e comme sa tour et un morceau de sa façade ouest – selon le conseiller PS Maxime Felon qui en souligne l’importance dans le dernier bulletin des questions écrites. Pas seulement d’un point de vue architectural et patrimonial du fait de la présence d’une voûte peinte en bardeaux de chêne dans la nef, ou d’éléments de style gothique qui en font l’un des plus beaux exemples de la province. Il rappelle en effet que l’édifice est aussi ancré dans le folklore, c’est un haut lieu d’une procession locale. Maxime Felon en vient alors à la source de son inquiétude: l’état de ce bien immobilier livré aux œuvres de la végétation environnante. Avec des risques de détérioration pouvant mettre en péril la sécurité publique. Le conseiller revient aussi sur la fermeture de l’église après un tir d’artifice lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Un accident qui n’a pas causé de dégâts, mais a obligé les pompiers à défoncer la porte d’entrée pour pénétrer à l’intérieur. Il n’existe aucune menace sur l’intégrité et la stabilité de l’église, selon l’échevin en charge des Bâtiments Xavier Desgain. Les dispositions ont été prises pour faire procéder aux réparations urgentes et à l’enlèvement de la végétation enracinée dans les murs extérieurs. Un arbre sera aussi élagué. Pour ce qui est du remplacement de la porte et de l’entretien de l’édifice, une réunion a été planifiée avec l’agence du Patrimoine et la Fabrique d’église. "La Ville a inscrit l’édifice parmi les priorités en termes d’attention et de travaux à effectuer en cas de problème", conclut-il.