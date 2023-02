Charleroi: Maxime Hardy, le député wallon qui n'a connu que des crises

Maxime Hardy, qu’est-ce que vos trois ans d’action parlementaire vous ont appris sur la politique ?

Que les choses prennent du temps ! Entre l’idée d’une réforme ou celle d’une nouvelle loi, entre son élaboration et son entrée en application, ce sont parfois des années qui s’écoulent. Or on vit dans une société de l’immédiateté. Les citoyens attendent des réponses tout de suite à leurs urgences mais ça, ce n’est pas possible ! Je conçois que ce soit difficile à entendre en période de crise et c’est pourquoi en tant qu’élus actifs, nous avons un devoir impérieux de pédagogie. Cela dit, notre gouvernement a réussi à relever d’imposants défis. Je ne citerai que l’exemple de l’organisation de la vaccination Covid. La Wallonie est parvenue à atteindre un taux de vaccination totale de 79,1% qui nous place devant le reste du pays et en septième position à l’échelle européenne. Notre ministre Christie Morreale a bien fait le job !

Sur quelles matières avez-vous concentré vos efforts ?

La santé avant tout, parce que c’est notre capital le plus précieux. Qu’elles soient industrielles ou domestiques, les pollutions de l’air, de l’eau, des sols affectent notre bien-être et notre santé. J’ai porté ce combat à travers deux dossiers emblématiques. Celui des broyeurs à métaux d’abord, pour lequel j’attends impatiemment les résultats du biomonitoring. Ils doivent nous être communiqués bientôt. En imposant toutefois aux exploitants le placement de filtres à particules fines, notre Région a fait preuve d’une grande rigueur. L’autre dossier, c’est celui du cancer de la peau, une problématique qui me touche d’autant plus que j’ai moi-même été victime d’un mélanome agressif. Il est primordial de nous protéger des risques de brûlures par UV, notamment en renforçant le contrôle et les accès aux bancs solaires.

La question de l’alimentation est-elle importante à Charleroi Métropole ?

Essentielle, je dirais ! Le projet de la ceinture alimentaire s’accompagne de la création d’une mégacantine de collectivité sur le site de la Porte Ouest. Dans notre bassin de vie où de nombreuses familles vivent en dessous ou juste au seuil de la pauvreté, nous avons une obligation non seulement de moyens, mais aussi de résultats.

L’emploi est un autre défi ?

C’est en effet un vecteur d’inclusion sociale et un levier de développement. Dans ce secteur, nous avons de bonnes nouvelles: l’installation d’un data center de Google à Farciennes, la construction d’une usine de microsatellites à Charleroi avec AerospaceLab, la confirmation de la création d’un Legoland sur l’ancien site de Caterpillar… Mais pour que cette offre profite aux citoyens de Charleroi, il faut créer des outils de formation à la mesure de nos ambitions. C’est en cours: le campus, la cité des métiers, le futur hub technologique et digital, l’A6K/E6K, l’European biotech school, tout ça est déjà partiellement en place ou va arriver.

Et les métiers du non-marchand ?

Nous devons nous imposer de les revaloriser. Nous l’avons vu encore ce mardi lors de la manifestation du secteur. Travailleurs de la santé, du social, de l’éducation, ces métiers ne sont plus rémunérés à hauteur de leur utilité, cela va engendrer des pénuries. Nous devons mettre cette revendication au cœur de la prochaine campagne électorale !

Précisément, où serez-vous candidat ?

Franchement, je l’ignore (rires) ! Quand Paul Magnette m’a proposé en 2018 de pousser la liste communale qu’il emmenait, j’ai appelé mon président de parti et employeur de l’époque, Elio Di Rupo, pour lui demander son avis. Il m’a soufflé cette phrase: la politique est un poison qui a bon goût. Et il avait raison ! J’ai découvert à quel point j’appréciais m’investir dans l’action parlementaire. J’ai donc envie de continuer ce métier, mais là où je pourrai être le plus efficace pour ma région. Sachez-le: mon cœur est à Charleroi. J’espère ainsi pouvoir continuer à défendre ses intérêts et à servir son redéploiement.

Les règles électorales auront-elles changé en 2024 ?

Une réflexion est en cours, mais rien n’est encore fait. Suppression des suppléants, maintien de l’effet dévolutif de la case de tête pour les régionales sont des pistes à l’étude. À ce stade, il ne s’agit pas de projets, ce sont juste des hypothèses. Vous savez, une semaine en politique, c’est un an. Et un an en politique, c’est une éternité !