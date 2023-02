La fédération PS de Charleroi renouvelle ses instances

Un seul candidat à la présidence nationale du parti (Paul Magnette), un seul à la fédération de Charleroi (Thomas Dermine) et pas de match non plus à l’USC, l’Union socialiste communale - qui regroupe les seize sections PS de l’entité – où seul Jean-Philippe Preumont se présente à sa propre succession: à Charleroi, les élections internes du PS ne réserveront guère de surprises aux militants. Ou alors peut-être une toute petite. Car si on sait déjà qui, il reste à savoir avec quel soutien de la base. Réponse attendue le samedi 11 mars, après deux jours de votes.