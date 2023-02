Charleroi : le festival BD Bulles en tête de retour le 11 février

Bulles en tête, 6e du nom cette année, a vu le jour en 2016. "Notre école est bien connue pour son côté technique, mais on voulait aussi montrer que le culturel ne nous était pas étranger en organisant un événement à notre portée et à celle des élèves. Un festival BD s’est imposé. Ce qui changeait ainsi notre image", explique Daniel Bottes, le directeur. Par la même occasion, le festival devenait le seul du genre, semble-t-il, à être mis sur pied par une école en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au-delà, l’intérêt est aussi pédagogique. La BD a déjà fait son entrée depuis quelque temps dans l’école, mais surtout, plusieurs sections techniques sont mobilisées pour le jour de l’événement, et en prévision de celui-ci. C’est le cas des futurs menuisiers qui ont réalisé des décors et le bar, de la section maçonnerie et de la section AMPS (sécurité et prévention) qui, durant le festival, assurera l’accueil, l’orientation du public, l’information et la gestion du parking.

L’essentiel du festival ne variera pas par rapport aux autres années. "Ce sera un moment privilégié de rencontre entre fans de BD et auteurs, pour les dédicaces mais aussi pour dialoguer. Il y aura aussi une bourse de collectionneurs pour dénicher la BD rare", explique Frédéric Hublet, éducateur. Contrairement aux autres éditions, en revanche, il n’y aura pas de thématique particulière, mais un accent sera mis sur le multiculturel au travers d’un nombre important d’auteurs étrangers (14) et d’un espace food-trucks.

On rappellera que la condition pour une dédicace est toujours d’acheter un album neuf sur place, donnant ainsi droit à un indispensable ticket. Il est toutefois autorisé, après achat, de faire dédicacer un album de son choix. Pour Hermann, Yves H. (son fils) et Béatrice Tillier, un tirage au sort est prévu. Pour plus de détails sur l’organisation des dédicaces, consulter www.facebook.com/festivalbullesentete. Ultime précision, et elle a son importance: l’entrée est gratuite.

Bulles en tête, le 11 février, de 10 à 18 h, Grand-rue 185, Charleroi