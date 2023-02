Charleroi : les commerçants gênés par un chantier mieux indemnisés

Des petits trous, des grands trous, les paroles de la chanson de Gainsbourg sur le poinçonneur des Lilas ne donnent pas forcément le sourire aux commerçants qui en font les frais dans les nombreuses zones de chantier de la ville et de la Wallonie. Charleroi qui est en transformation n’en a pas fini avec les travaux. À commencer par ceux du bus à haut niveau de service (BHNS), l’élément central du nouvel itinéraire structurant que la Wallonie prépare pour faciliter les déplacements au sud de l’entité. Sur chacun des deux axes de ces futures lignes de transport en commun (la N5 en direction de Gerpinnes et la RN53 jusqu’à Bomerée), les travaux risquent d’être longs et dommageables pour les commerçants. D’où la nécessité de les aider.