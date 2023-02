Charleroi : huit projets citoyens primés

Huit projets ont finalement reçu suffisamment de votes pour être épinglés et soutenus, cette année. Il s’agit de Yes, we dance, des cours mensuels de danse libre, de l’ASBL Orisha qui a reçu 791 votes et sera doté de 7 160 € de subsides ; Vert Mieux, un projet de végétalisation de quartier, de l’ASBL Jardinelle, 700 votes et 5 325 € ; Destination Aventures, un festival autour des voyages longue distance, par l’ASBL Carolodyssée, 604 votes et 8 000 € ; les ateliers intergénérations de l’ASBL Formidable, 588 votes et 3 150 € ; les activités Nos chers voisins du comité de quartier du Bierchamps, 556 votes et 1 500 € ; le rendez-vous de Noël de la Maison des Jeunes Secteur 42, 507 votes et 8 000 € ; le concours de soupe du comité de quartier de la place de la Villette, 490 votes et 2 500 € et, enfin, le processus Link Weaver de l’ASBL Comme chez nous, pour créer encore plus de lien social, 446 votes et 4 365 €.

Pour rappel, le grand public devait voter pour trois projets au minimum, en leur partageant 40 000 € de subsides au maximum.