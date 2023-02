Charleroi : des contes coquins pour la Saint-Valentin

D’abord abrité à l’Eden, où la première soirée "contes coquins", en 2016, avait rassemblé plus de 150 spectateurs, poursuivi ensuite en été lors du festival Eté Divert’de la plateforme Divertiscènes, le spectacle promet une nouvelle fois un bel équilibre conté, entre histoires de cœur et histoires de chairs. La Maison du Conte insiste: il s’agit de contes d’amour et de contes coquins, il ne sera pas uniquement question de gaudriole. Sur scène, Jacky Druaux, Pascale Baeyens ou Raphaëlle Bouillon s’en assureront.

Les places sont d’ores et déjà en vente et elles partent aussi vite que bat un cœur amoureux. La PAF est de 9 euros par personne. Les réservations s’effectuent par téléphone au 0475 64 95 38 ou via le site Internet www.contecharleroi.be.