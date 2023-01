Amcor menacée: les syndicats veulent examiner toutes les pistes

Pour rappel, l’entreprise occupe une centaine de travailleurs. Elle a annoncé ce vendredi la suppression de près de 80 postes ouvriers et employés à compter de la fin juin. "Si l’on y ajoute les sous-traitants, ce sont deux fois plus d’emplois qui seront touchés", observe Fabrizio Carpino. Cela dans un secteur qui a déjà chèrement payé son tribut à Charleroi: l’imprimerie.

Amcor est un producteur de papier et de carton ondulés et d’emballage qui sont personnalisés pour les clients. La société fournit ainsi des fournisseurs du commerce alimentaire. Mais elle est confrontée à un double défi.

D’une part, il y a le renouvellement de son permis d’exploiter. L’usine est enclavée dans un quartier résidentiel. Elle y est établie historiquement, mais les normes évoluent: bruit, charroi, odeurs… Les contraintes ne sont plus les mêmes. Une demande de nouveau permis a été introduite auprès de la Ville, le collège communal doit examiner ce dossier ce mardi. Octroi ou refus ? Report ? Décision imminente. D’autre part, Amcor subit l’évolution du marché. Adaptée aux gros tirages, sa technologie hélio ne rencontre plus la demande orientée vers les plus petites séries. "En hélio, on travaille avec des cylindres très lourds", résume Fabrizio Carpino. Place désormais au flexo plus avantageux sur les courts tirages. Enfin, les résultats financiers sont partis en vrille: aux 6 millions€ de pertes cumulées s’ajoute la perspective d’un nouveau déficit d’1,3 million€ en 2023.

À ce stade, les syndicats veulent prendre le temps d’examiner toutes les hypothèses: d’un redémarrage de l’activité à sa cession à un repreneur, en passant par la reconversion, le changement de technologie ou la fermeture si aucune autre solution n’est validée. "Notre rôle est de poser toutes les questions. Et aucune n’est incongrue", assurent les permanents. Dans ce contexte, on comprend que le renouvellement du permis aura son importance.