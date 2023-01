Mélange de stand-up et de cabaret, ce one-boy-show a su déclencher les rires sur des thématiques propres à l’artiste. Imitations, autodérision et petits délires composaient le menu hilarant de ce spectacle qui s’est terminé en apothéose par une satire du milieu scolaire et de la fancy-fair en particulier. Tim Doucet a déjà tout d’un grand humoriste.

Le jeune homme a de qui tenir puisqu’il bénéficie des conseils de son papa, l’humoriste Alain Doucet, présent dans l’ombre à la technique.

Vous avez manqué le spectacle ? Tim jouera un numéro le vendredi 17 février avec le "Punch Comedy Club" et présentera son spectacle le 10 mars au Secteur 42 à Lodelinsart.

Infos & réservations: www.secteur42.be