Charleroi: Memorium, film de zombies de Damien Billen, cherche des sponsors

Le cinéma n’en finit pas de faire rêver les Carolos. C’est le cas de Damien Billen, jeune réalisateur qui a entrepris la réalisation d’un premier long-métrage intitulé Mémorium. L’histoire se situe à la frontière du fantastique et de l’horreur. Elle narre une aventure de zombies dans un monde humain contaminé par la chute de météores. On y croise un tueur de femmes cannibale et d’autres personnages inquiétants.