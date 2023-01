Charleroi : voter pour les meilleurs projets citoyens

C’est la dernière ligne droite: les citoyennes et citoyens doivent donner leur avis sur les projets rentrés auprès de la MPA, maison de la participation et des associations. Et ils peuvent encore le faire jusqu’à ce dimanche 29 janvier inclus. Pour rappel, les projets d’initiatives citoyennes, d’autant plus puisqu’ils émanent d’ASBL, d’associations de fait et de groupements citoyens, et s’appliquent à la population la plus large, sont soumis, désormais, au choix des Carolos eux-mêmes et elles-mêmes.