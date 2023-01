Amcor à Monceau-sur-Sambre: bain de sang social en vue, 80 emplois menacés

Installée sur deux sites enclavés dans un quartier résidentiel, l’usine n’a pas de possibilité d’extension pour optimaliser la gestion de ses flux de matières premières et ses expéditions. Pour les besoins de sa production, elle utilise la technologie d’impression hélio, destinée de longs tirages… Or, les demandes du marché se dirigent davantage vers la technologie flexo. C’est une tendance lourde de la consommation: les industriels sont poussés à réduire la taille des commandes et à changer plus régulièrement leurs designs, tout en réduisant au maximum les emballages. Sur le marché, c’est ainsi que l’on constate une croissance des volumes de ventes d’emballages imprimés en flexo et une baisse des volumes en hélio.

D’un point de vue financier, Amcor est en mauvaise posture. Les pertes cumulées s’élevaient à 6,2 millions d’euros à fin décembre 2021 et les prévisions pour 2023 tablent sur un nouveau déficit de 1,3 million. L’augmentation du coût de l’énergie et le renouvellement du permis d’exploiter plombent l’avenir. Selon les travailleurs, la direction de l’entreprise souhaite arrêter à la fin du second trimestre, en juin.

Sur une petite centaine d’emplois, 80 seraient supprimés, seuls subsisteraient les travailleurs du commercial. Dans quelles conditions ce projet de fermeture s’organisera-t-il ? C’est ce qui va devoir être négocié dans les semaines et mois à venir, l’objectif étant de limiter les licenciements secs et d’obtenir des indemnités de départ acceptable pour les membres du personnel appelés à partir, tant du côté ouvrier que des employés. Un bain de sang social en perspective qui s’ajoute à la longue liste de fermetures et restructurations subies dans la région. Nous avons tenté de joindre la direction pour obtenir des précisions. Elle n’a pas donné suite à nos appels.