Charleroi : l'abattage des arbres a commencé sur le boulevard Drion

Depuis ce mercredi, l’abattage de ses arbres a commencé, une opération menée, pour le compte de la Ville, par l’entreprise Krinkels. Au total, ce sont 28 pruniers pourpres qui seront abattus, déracinés et réduits en éclats. La décision était devenue inéluctable: ces arbres fruitiers étaient lourdement touchés par le chancre, qui avait commencé à nécroser les branches et les écorces. Difficile à soigner en temps normal, la maladie était ici bien trop avancée et répandue parmi les 28 arbres.