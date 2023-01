Charleroi : la future piscine a son permis

L’avant-projet, ficelé par le bureau d’études de l’intercommunale Igretec, avait été approuvé au cœur de l’été 2022. Le pas suivant, concret et symbolique, est donc franchi en plein milieu de l’hiver 2022-2023: le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué du SPW viennent d’octroyer le permis pour la rénovation et la transformation du bâti actuel de l’ancienne piscine de Marchienne-au-Pont, à quelques pas de la maison communale annexe et du château de Cartier.