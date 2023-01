Charleroi: des zones pilotes avec des graines contraceptives pour les pigeons

Il y a plusieurs mois, la Ville avait confié à une société privée la tâche de réaliser un audit à propos de la problématique. Grâce à ces informations, le service bien-être animal de la Ville a pu décider de localisations pour les futurs distributeurs et l’échevine a pu renseigner un montant, estimé à quelque 100 000 €, au budget communal 2023, ce chiffre comprenant la location des distributeurs, l’achat des graines et un travail de monitoring. "On espère voir la population de pigeons réduire de 20 à 30% dès la première année et de 80% au bout de quatre années", a indiqué l’échevine.