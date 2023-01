Nouvelle coalition antifasciste des forces vives

Mais ce "dimanche noir" aura servi de point de départ pour une nouvelle alliance à Charleroi. Depuis des mois, syndicats, politiques et secteur associatif se rencontrent régulièrement. Une "Coalition antifasciste de Charleroi" est née, sous l’impulsion de la FGTB et de la CSC, et une motion pour faire de la métropole une ville antifasciste est présentée au Conseil communal de ce lundi 23 janvier, au soir.

PS, PTB, Ecolo, C+ et MR s’y engagent à soutenir et promouvoir la lutte antifasciste à Charleroi. "On veut ouvrir une nouvelle page sur la formation des jeunes, la vigilance, l’union. Parce que la richesse de Charleroi, ce sont les gens qui y habitent, peu importe leur nationalité, leur origine, leur religion", précise Latifa Gahouchi (PS). Elle est rejointe par Germain Mugemangango du PTB: "Il ne faut pas être naïfs. On a la chance que l’extrême droite ne soit pas organisée en Wallonie, mais si on reste passifs, elle va se développer sournoisement pour finir par nous exploser à la figure. C’est pour cela que cette dynamique est essentielle".

La motion prévoit d’empêcher "par tous les moyens légaux" la diffusion de propos haineux, racistes, sexistes ou xénophobes, de surveiller les événements ouvertement fascistes, de soutenir et promouvoir la coalition antifasciste, d’impliquer la jeunesse carolo et la sensibiliser aux dangers de l’extrême droite, ainsi que former les policiers et fonctionnaires à l’ouverture et l’égalité. Tous les partis, à l’exception du MR, revendiqueront aussi que le 8 mai (jour de capitulation du nazisme) soit à nouveau un jour férié.

"La coalition antifasciste de Charleroi se réunira tous les mois, avec une première action importante pour le 8 mai. Les jeunes s’occuperont de communiquer et éduquer sur les réseaux sociaux, un terrain où l’extrême droite est forte", complètent les syndicats.