BeOne passe un nouveau palier

Spécialisée dans le courtage et la consultance en technologies IT, BeOne conçoit et développe des solutions sur mesure en téléphonie fixe et mobile, Internet, terminaux de paiement, logiciels de gestion, outils d’impression et de numérisation, audits informatiques, réseaux. "Nous travaillons aussi bien pour des opérateurs privés que le secteur public", observe son cofondateur Pierre Garcia.

À ce jour, l’entreprise qui entre dans une nouvelle phase de croissance compte 2500 clients B to B. Cela va de centres commerciaux à des acteurs de l’industrie biotech en passant par des artisans, des médias comme Telésambre, des écoles, des hôtels ou même Téléaccueil Liège. "Au total, nous gérons un portefeuille de plus de 20 000 cartes SIM et périphériques."

Aussi des produits propres en telecom

Pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins de ses clients, BeOne a conclu des accords avec les principaux fournisseurs de téléphonie mobile et d’accès Internet. "Depuis 2011, nous commercialisons nos propres produits de téléphonie VOIP (beCLOUD et beCALL) et softwares, ainsi qu’une gamme de services mobile avec le groupe Orange. Nous proposons des solutions à la carte de stockage de données, de paiement numérique, d’impression, de digitalisation. Nous installons aussi des centraux téléphoniques de toutes tailles."

La croissance de la PME est continue. "Nous avons commencé à deux. Désormais, l’équipe mobilise 25 équivalents temps plein -conseillers, techniciens, ingénieurs. Leur expertise permet de mettre en œuvre des systèmes innovants et flexibles, en capacité d’évoluer ". Comme beaucoup d’autres entreprises dans beaucoup d’autres secteurs, l’expansion de BeOne a connu un coup de frein pendant la crise sanitaire, liée à la pandémie de coronavirus. Le recours intensif au télétravail a mis la PME face à de nouveaux défis. "Comme nous commençons à nous sentir à l’étroit dans nos bâtiments de Gosselies, nous avons décidé de nous donner de l’espace en achetant l’ensemble immobilier de Courcelles", confirme le cofondateur.

La PME s’y installera en avril ou en mai de cette année. Elle y disposera d’un showroom, d’une salle de sport pour le personnel et d’un salon cosy pour l’accueil de ses clients et partenaires. L’investissement annoncé s’élève à un million d’euros.