Montignies-sur-Sambre : la rénovation se poursuit au Stade Yernaux

Le Stade Yernaux, à Montignies-sur-Sambre, fait partie des plus importantes infrastructures sportives de la Ville de Charleroi. Sur le site, on trouve une salle omnisports, une piscine et un terrain de football. Mais l’infrastructure a un peu plus d’un demi-siècle d’existence et les années ont de plus en plus prise sur elle, d’autant qu’elle n’a pas bénéficié de travaux importants depuis plusieurs lustres, à tout le moins.