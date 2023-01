Charleroi : le théâtre se réinvite au Secteur 42

Celles et ceux qui parmi les 8-26 ans veulent tenter l’expérience peuvent bénéficier des conseils et de l’expertise de l’animatrice lors des ateliers théâtre qu’elle organise à la MJ, les mercredis après-midi (de 14 à 15 h 30 pour les 8 à 12 ans et de 15 h 30 à 17h pour les 13-26 ans) et samedis après-midi, pour préparer des scènes. "L’opération nous amène de nouveaux membres, confie-t-elle. À l’instar de Yassine, un garçon de 16 ans au gros potentiel, dont le frère et la sœur avaient fréquenté l’atelier. Après une première scène en 2022, il a créé un mini-show qu’il viendra tester chez nous."

La jauge est idéale: la salle est assez grande pour 90 personnes. L’entrée est gratuite sur réservation préalable. Jeunes, amis, membres de leurs familles, voisins ou riverains curieux de venir découvrir ce qui se passe derrière les murs de l’ancien centre Rouge Brique sont invités à former le 071 31 87 43 pour réserver leur place, du mardi au samedi, de 12 à 18 heures.