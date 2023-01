Charleroi : le rond-point Hiernaux va devenir un square

Le rond-point Hiernaux à la Ville Haute de Charleroi, avec son célèbre Marsupilami, va disparaître pour laisser place à un "U", et la zone routière sera largement réaménagée en square piétonnier pour mieux relier le futur campus au parc Hiernaux existant. Et, donc, d’ouvrir ce grand parc aujourd’hui coincé entre le stade du Mambourg, le rond-point, l’hôpital Notre-Dame et Ville2 au reste de la Ville Haute. Un nouvel aménagement piéton le long du centre commercial permettra de relier le bâtiment des Aumôniers du Travail au campus. Un montant de 5 millions d’euros est mis sur la table.

Pas de panique pour les amoureux du monotrème jaune tacheté : si la statue actuellement sur le rond-point, en mauvais état, devrait bien disparaître à terme, il est question de la remplacer par une plus récente, peut-être même en ajoutant quelques petits marsus dans les arbres du parc. Tout cela est en discussion entre Dupuis et la Ville de Charleroi.