Charleroi: 14 000 € pour la fresque de La Guimbarde

Jean-Sébastien Pirnay a pris la parole, au nom du collectif d’entreprises mécènes, hier en fin de matinée, au cœur du théâtre de La Guimbarde, pour confirmer la remise d’un soutien de 14 000 €, afin de procéder à la poursuite de la mise en peinture du bâtiment, en prolongeant la fresque actuelle sur l’autre côté de la façade: "Cette remise de prix est symbolique mais elle est fondamentale, c’est le moment où le mécénat culturel donne corps à nos valeurs d’entreprises. Le lauréat a été d’autant plus facile à choisir, cette fois, que le projet réunit nos trois critères principaux: la culture, le patrimoine bâti et l’accès au plus grand public possible".

La directrice de La Guimbarde n’a pas manqué de remercier le collectif, qui réunit 14 entreprises carolorégiennes et décerne ce prix Sambria chaque année depuis 2018: "Nous voyons ce soutien aussi comme une reconnaissance de notre travail, avec ces nouveaux locaux, obtenus grâce à la Ville, qui nous permettent d’accueillir spectateurs et artistes. Résidences et répétitions ont lieu dans nos murs désormais, ce qui amène aussi les artistes à changer leur regard sur Charleroi".

L’artiste Alejandro Ardilla, qui a conçu la fresque actuellement visible, va donc poursuivre son travail. Il conclut: "Je ne m’attendais pas à être encore là pour donner suite à ce projet mais c’est un plaisir de permettre à cette fresque d’exister et de s’étendre de la sorte. Je vise la continuité de ce qui a été fait jusqu’ici, avec ce tissage des éléments, des textures et des couleurs".