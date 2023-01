Lodelinsart: Fineo produit-il le verre de l'avenir?

Spécificité du produit : il s’agit d’un double vitrage isolé par du vide (0,1 mm d’épaisseur) plutôt qu’avec un gaz rare. Ce qui permet de créer des vitres de 8 millimètres d’épaisseur étant aussi performantes (isolation énergétique et sonore) que du triple vitrage pouvant atteindre 8 centimètres, et donc d’un poids très réduit. Et ce procédé permet aussi d’avoir un vitrage quasi uniquement composé de verre, ce qui fait qu’il est recyclable à 100 % : il suffit de le refondre dans un four pour réutiliser le verre.

Nous avons profité de la venue de Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Relance et aux Investissements stratégiques, et de Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, pour faire le tour de l’usine. Une ligne de production est aujourd’hui active, et le carnet de commandes est plein. Mais une deuxième ligne pourrait suivre dans un futur proche. La Wallonie est partie prenante dans le projet : via un partenariat public (49 % Wallonie) et privé (51 % AGC), la technologie Fineo a été développée, et un projet RenoWindow permet de remplacer les vitrages dans les bâtiments wallons sans changer les châssis. "Même du simple vitrage, dans des bâtiments classés par exemple, peut être remplacé par une vitre Fineo. Si le châssis est bon, pas besoin de le changer. C’est une mentalité qui existe déjà beaucoup aux Pays-Bas et qui prend petit à petit ici", précise Serge Martin, CEO de Fineo.

Dérivé des écrans plasma

La technologie est dérivée d’un processus imaginé par Panasonic, au Japon, pour les télévisions plasma. "Une vitre Fineo, c’est en fait une télé plasma sans les pixels", nous a-t-on résumé. Les avantages sur papier sont impressionnants : moins lourd, plus isolant et d’une solidité comparable, le vitrage Fineo a de quoi convaincre.

Mais il a aussi ses défauts : la vitre est piquetée, avec des petits points gris tous les quelques centimètres, visibles dès qu’on s’approche à moins d’un mètre de la vitre. "Chaque point est en fait un pilier, qui permet d’éviter que les vitres ne s’écrasent l’une sur l’autre en raison du vide, et que la conduction se fasse. S’il y a conduction, ce n’est plus isolé", explique un ingénieur sur place. Pas dérangeant, mais à garder en tête.

Autre inconvénient : le prix. "C’est aujourd’hui trois fois plus cher que du triple vitrage, mais on espère réduire ce surcoût par deux, pour arriver à 1,5 fois le prix d’un vitrage traditionnel, quand il y a aura plus de demande, ajoute Serge Martin. Attention toutefois : si la vitre est plus chère, elle dure aussi plus longtemps, 50 ans au lieu des 25 estimés pour un vitrage traditionnel. Et il faut rappeler que la vitre n’est qu’une fraction du prix d’une fenêtre." D’après lui, pour une fenêtre traditionnelle qui coûterait 800 € (fabriquée et posée), une fenêtre avec du verre Fineo serait à 850 ou 900 €.