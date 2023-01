Charleroi : se former à la maçonnerie en étant payé, avec un CDI à la clé

La finalité de cette formation qui dure dix mois est de pouvoir proposer un CDI aux apprenants qui auront suivi l’ensemble du parcours et acquis les compétences nécessaires. Cette nouvelle approche de la formation via la gamification au sein de la TP Academy est clairement une première dans un secteur qui aura tout essayé pour attirer les candidats pourtant quasi sûrs de trouver un emploi.

"Nous sommes très fiers de lancer notre programme de formation en maçonnerie et, surtout, d’être les premiers à proposer un tel concept, explique François Piron, administrateur délégué de la société de construction. Cette formation permettra de créer des emplois dans un secteur en pénurie. L’investissement est grand, mais nous sommes convaincus du succès de cette formation. Nous avons mis en place tous les outils pour proposer un programme complet et une méthode qui suscite l’intérêt des apprenants. Nous nous réjouissons maintenant de rencontrer les candidats et de les aider à s’épanouir professionnellement. Être visionnaire et innovant est une des marques de fabrique de Thomas et Piron."

Le gaming dans le processus d’apprentissage

L’originalité de la formation se trouve du côté de la gamification du processus d’apprentissage afin d’impliquer et créer un engagement des apprenants. Cela revient à concevoir le parcours de formation comme un jeu vidéo. Sans nous en rendre compte, nous fonctionnons déjà suivant ces codes comme lorsqu’il s’agit de collecter des points pour obtenir des articles gratuits, suivre un programme de fidélisation de certains commerces ou encore adhérer aux stratégies qui nous font revenir dans un point de vente. Cet accompagnement a pu se faire grâce au savoir-faire de Dominique Mangiatordi, expert belge de la gamification.

Concrètement, les apprenants auront une application sur laquelle ils seront représentés par un avatar. Au fil de leur apprentissage, ils évolueront jusqu’à passer des paliers et obtenir des cadeaux. La présence, la ponctualité, la progression ou encore l’apprentissage permettront d’engranger des points et d’évoluer dans le programme de formation débloquant des niveaux. Cette manière de fonctionner est idéale pour l’esprit de groupe et le dépassement de soi.

Il sera possible d’intégrer la Red League au sein de la TP Academy dès le mois de mars. Les candidats pourront s’inscrire dès le 24 janvier jusqu’au 10 février. La formation dure 10 mois et, en cas de réussite, c’est un contrat à durée indéterminée qui sera proposée aux apprenants.

Au-delà d’intégrer un projet unique et qualifiant, les apprenants bénéficieront d’incitants financiers à hauteur de 450 € par mois en plus des revenus d’insertion. Les frais liés au permis de conduire théorique et pratique sont également pris totalement en charge.

Nul doute que cette méthode de formation pour les métiers en pénurie fera tache d’huile dans d’autres secteurs.