Faits de discriminations, délits de haine et revenge porn en recul à charleroi

Pour la première fois depuis l’analyse des faits en 2017, le nombre de dossiers n’a pas connu d’augmentation. "Un nombre qui doublait jusque-là pratiquement chaque année. En 2022, on est revenu à peu près au niveau de 2020: 78 PV de discriminations et délits de haine ont été ouverts, contre 90 un an plus tôt. Même tendance pour les faits de revenge porn, qui consistent à rendre publics des contenus à caractère sexuel ou intime: 40 plaintes ont été enregistrées contre 48 en 2021. Quant au traitement individualisé de dossiers de personnes transgenres, il s’est réduit de 70%, passant de 39 à 12", précise David Quinaux. La multi-factorialité des causes complique l’interprétation. Le policier de référence souligne toutefois que de nombreux faits ne donnent pas lieu à des plaintes. "Parce que des victimes font le choix de ne pas se signaler, le volume de PV cache un chiffre noir dont nous n’avons pas connaissance."

Personnel informé et formé

Dans la zone de police de Charleroi, un important travail d’information et de formation du personnel est mené. C’est ainsi que les policiers relais, préparés à rédiger et à suivre des PV dans ces matières, sont désormais au nombre de 23, contre 15 l’année précédente. Cela représente une hausse de 50%. Tous les aspirants, sans exception, sont sensibilisés à la problématique. Un module d’une durée d’une heure trente est dédié à cela. Si, actuellement, 34% de femmes constituent l’effectif, ce chiffre est appelé à croître. "Nous devrions tendre vers la parité d’ici quelques années, observe encore David Quinaux. Les hommes sont désormais en minorité dans certaines académies."

En 2022, trois grandes animations ont été organisées à Charleroi pour sensibiliser les communautés au vivre ensemble: "Un escape game géant dans le parc Mandela, à Monceau, a mobilisé une trentaine de jeunes de 12 à 23 ans, issus de différentes origines, cultures, confessions ou orientations sexuelles. Nous avons également mis en place un atelier culinaire pour amener les participants à découvrir la cuisine du monde. Des policiers, intervenants associatifs et citoyens se sont livrés au jeu. Enfin, un stage audiovisuel a réuni des jeunes et des policiers à l’initiative de l’ASBL Gsara, à la Maison de la presse de Charleroi. Deux courts-métrages ont été réalisés. Ils seront projetés lors d’une séance privée le mois prochain au château de Monceau."