Charleroi : Tibi se donne trois ans pour tirer son plan

L’année qui débute est là pour apporter le meilleur à tout le monde. L’intercommunal de récolte et de traitement des déchets et de gestion de la propreté publique souhaite aussi que cette année soit celle de la conscientisation et des nouveaux projets visant à accroître la salubrité publique. Pour ce faire, Tibi vient de dévoiler son Plan stratégique 2023-2025.